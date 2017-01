Confirman cambios en la CSS, nueve directores han puesto cargo a disposición

El director encargado de la Caja de Seguro Social (CSS), Rubén Dario López aseguró que durante los 90 días que estará al frente de la institución, trabajará en el tema de los servicios de salud que "mayor número de quejas tiene".

"En la Caja no hay milagros, tiene que haber trabajo, los temas de salud no son milagrosos. Me tengo que enfocar en temas muy puntuales y en otras cosas de manera paralela", señaló.

Confirmó que habrá cambios en las nueve Direcciones Nacionales Ejecutivas de la institución, las cuales serán efectivas a partir de la próxima semana y aseguró que los nueve directores han puesto el cargo a disposición.

Agregó que hasta el momento evalúan las posibles figuras que ocuparán estos puestos ya que "son temas que requieren un abordaje sin emociones, apegado a lo que estoy buscando que son resultados".

Las declaraciones del director encargado de la CSS se dieron durante el lanzamiento de la campaña “Verano con Salud” que se llevó a cabo esta mañana.

El día de ayer, López sostuvo una reunión con los directores ejecutivos para establecer prioridades de trabajo durante su gestión frente a la institución.

López asumió el cargo como director encargado de la CSS el pasado 3 de enero, y se mantendrá en al frente de la institución durante 90 días, tiempo en que se deberá escoger al nuevo director de la institución.