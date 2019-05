Congreso Guna y autoridades del MICI se reúnen por diseño de mola en zapatillas Nike

Miembros del Congreso General Guna de Panamá se reunieron este miércoles, con autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para dar seguimiento al uso de la mola en un nuevo modelo de zapatillas "Air Force 1 low" de la compañía Nike, que esperaba dar un homenaje a Puerto Rico.

La empresa multinacional estadounidense Nike Inc. informó ayer martes, que el reciente modelo de zapatillas no saldrá al mercado, sin embargo el grupo indígena solicita garantía que el producto no sea distribuido.



Baglio Pérez, Maximiliano Ferrer y Belisario López abordarán también con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Derechos Colectivos, Negocios entre otros, diferentes mecanismos legales para defender la mola y que reconozcan que ese modelo es diseño artesanal de los gunas.

"Se conversa sobre pasos a seguir, sobre todo, garantizar que el producto no sea distribuido tal como han dado a conocer a través de los medios de comunicación", publicó en su cuenta de Facebook el Congreso.

La mola está protegida en la Ley 20 del 26 de junio de 2000, para la protección y defensa de su identidad cultural.