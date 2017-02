Gerente de ENA brinda sugerencias de cómo afiliarse a Panapass si compro un auto usado

Si usted está interesado en la compra de un auto de segunda, es importante que tome en cuenta las siguiente sugerencias para el proceso de afiliación al Panapass de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) de Panamá y poder utilizar los Corredores Norte y Sur.



Carlos Eduardo Barnes, gerente general de ENA, reiteró este lunes que para adquirir las calcomanías del Panapass, el único requisito que está pidiendo la empresa es que el usuario presente copia de su Registro Único Vehicular y su cédula de identidad personal.

Barnes sugirió antes de comprar el vehículo asista a unos de los centros de instalación de ENA que están ubicados en vía Israel (frente a Atlapa) y en la rotonda de Albrook para verificar si el duelo del auto tienen cuenta pendiente.



"Muchas veces venden los vehículos y les dicen que no tienen Panapass y cuando la persona va afiliar el auto no puede porque ya tiene una cuenta adeudada de hasta 400 dólares “; advirtió que la persona no tendrá el servicio hasta que no se pague el saldo.

Entre otras orientaciones, el gerente general de ENA explicó que si una persona llega a vender su vehículo la empresa le pasa el saldo que tenía en su Panapass al nuevo auto.

Asimismo, si el caso es perdida total del vehículo en un accidente de tránsito "en ENA le podemos guardar ese saldo hasta que adquiera uno nuevo".