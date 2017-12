Consulta pública para ratificación de magistradas continuará este viernes

Aproximadamente cuatro duró el segundo día de consultas públicas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para escuchar las opiniones a favor y en contra de los nominados a magistrados principales y suplente de la Corte Suprema de Justicia.

A través de este proceso, que se da en medio de sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre, los diputados deben decidir si aprueban o rechazan las designaciones de Zuleyka Moore, Ana Lucrecia Tovar de Zarak, para magistradas principales y Luis Camargo, Katia Di Bello Becerra y Judith Esther Cossú Admadé, como suplentes.

Al inicio de las participaciones los diputados Jorge Iván Arrocha y Adolfo Valderrama pidieron que los abogados que hayan tenido algun caso en la fiscalía que corresponde Zuleyka Moore deben dejarlo por escrito en acta antes de realizar su exposición, de igual forma pidieron que se dejara establecido cuales participantes del miércoles tenía la misma situación.

El día hoy participaron 13 expositores, por lo que suman a 26 de los más de 45 anotados entre miembros de la sociedad civil, independientes, así como la vicepresidenta Isabel De Saint Malo de Alvarado y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, han expresado ante la comisión sus opiniones a favor o en contra de los nominados para el cargo. En la metodología establecida se determinó que cada expositor tiene un tiempo de 10 minutos para presentar sus consideraciones.

Durante este segundo día de consulta hubo quienes destacaron la trayectoria y capacidad de los nominados, sin embargo la mayoría de los abogados resaltaron durante la participación el vículo político y familiar de Tovar de Zarack con el presidente Juan Carlos Varela, y More fue acusada de evitar investigar a personas del actual Gobierno por hechos delictivos que ha investigado y procesado a personas de gobiernos anteriores.

De igual forma se estableció que los designados por el Ejecutivo deben estar presentes en el período de consultas y en el caso que deseen intervenir podrán hacerlo a través de una solicitud al presidente de la comisión.

Al Salón Azul de la Asamblea Nacional también asistieron los Fiscales Especiales Anticorrupción Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Aurelio Vásquez para apoyar a las designadas.

Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales, dijo que esperan avanzar bastante y si es posible terminar el día de hoy con las exposiciones, o de lo contrario tendrían que continuar el viernes, pero aseguró que se respetará la participación ciudadana de todos los expositores anotados para el período de consulta.

Indicó que la sesión del miércoles se suspendió tres horas después de haber iniciado debido a que muchas de las personas que estaban llamando no se encontraban "tampoco queremos ir de manera acelerada y que digan que estamos tratando de llevar eso a tambor batiente, sino que le queremos dar el espacio para que aquellos que se anotaron puedan participar".

Quirós negó con estas acciones de extender las consultas por varios días se busque dilatar las ratificaciones y señaló que "es un tema de participación ciudadana, la democracia es así, no hay que ir acelerado, hay que ir con calma, parte de lo que le molesta a la opinión pública es que en la Asamblea las cosas se hagan de manera rápida y nosotros estamos tratando de garantizar eso, si nos tenemos que demorar más tiempo, nos demoraremos más tiempo".

El diputado agregó que la sesión en el pleno no debe demorar más de un día toda vez solo se trata de ratificar o no las designaciones.

Luego de varias exposiciones llegó el turno de exponer del ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, sin embargo el funcionario fue interrumpido por el diputado Rubén De León pidió teniendo en solo tiene dos días para escuchar la consultas se permitiera la participación los ciudadanos que no forman parte de ninguno de los órganos del Estado.

"Nosotros en esta comisión acordamos un período de consulta ciudadana y como quiera que los ministros forman parte del Gabinete y el Gabinete en su conjunto representa al Órgano Ejecutivo que habló a través de las resoluciones que tenemos nosotros en las carpetas... creo que que si tenemos dos días para escuchar las participaciones de los ciudadanos que no forman parte de los órganos del Estado y que representan en conjunto a los ciudadanos que en esta ocasión encontrarían la oportunidad de expresarse" manifestó De León.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático dijo que a su parecer la particiapción de los minsitros puede darse una vez se inicie la sesion formal de evaluación de los designados, que será en el debate de la Comisión de Credenciales una vez se agote la lista y no queden mas participaciones.

Ante esto el asambleísta Adolfo "Beby" Valderrama señaló que si bien es cierto se estableció que los diputados participarían una vez existiera el debate dentro de la comisión, los ministros y diputados pueden participar cada vez que haya una sesión en cualquiera de las comisiones, por lo que apoyó la petición de un receso de De león para que entre todos los miembros de comitiva decidiera al respecto de la participación de los ministros.

Tras el receso Valderrama anunció que se decidió en consenso que los ministros de Estado no participarían en el período de consultas, pero estarán presente en el lugar para escuhar las exposiciones y ejercer su derecho voz cuando inicie el debate formal de los diputados.

Además de Arrosemena, también se encuentran en el Salón Azul el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles y el ministro de Gobierno encargado, Carlos Rubio.

Luego de esto continuaron las exposiciones y al llamar varios participantes no se encontraban presentes, por lo que Valderrama solicitó que se depurara la lista de los interesados en participar debido actualmente se encuentran anotados más de 45 personas sin embargo muchos no están al momento de ser llamados por lo que pidió que llamaran a los anotados para ver por qué razón no han estado presentes, toda vez si bien es cierto no quieren que piensen que buscan evitar la participación ciudadana, los tiempos no acompañan para todo lo que se tiene que hacer en la ratificación de los magistrados.

Pasada las 1:30 p.m. y ante la ausencia de varios participantes se anunció la suspensión de la consultas por este jueves que se reanudará el viernes en su tercer día a partir de las 9:30 a.m., luego que la comisión se reúna a las 9:00 a.m. definir aspectos sobre la metodología.



Pdte. Com. de Credenciales, @LuisEQuiros se refiere a la importancia de la participación ciudadana en el proceso que la #ANPMA brinda a los interesados en emitir su opinión a favor o en contra de los nominados como magistrados de la CSJ pic.twitter.com/WRi7BO5DIB

— Asamblea Nacional (@asambleapa) 28 de diciembre de 2017