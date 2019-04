Continúa paro en Colegio Remón Cantera, Meduca prevé reunirse con docentes

La directora regional de Educación de Panamá Centro Petra Serracín dijo este sábado que prevén reunirse con los docentes del Colegio José Antonio Remón Cantera, quienes el pasado 3 de abril iniciaron un paro por el mal estado del plantel.

Los educadores habían anunciado un paro de 72 horas, el cual decidieron extender este viernes ante la falta de respuestas concretas por parte del Meduca.

Serracín dijo que el equipo de arquitectura e ingeniería ha estado dando seguimiento al tema, y que el Ministerio ha realizado algunas reparaciones generales en los sistemas de tubería, electricidad e hizo cambio de mobiliario.

“Habíamos quedado comprometidos con los docentes de enviarles un cronograma de trabajo de todas las actividades que se van a hacer antes de finalizar el período que tenemos, entonces según lo que se les envió no estaban de acuerdo, seguiremos conversando con ellos”, dijo Serracín en declaraciones ofrecidas a RPC Radio.

La funcionaria reconoció que hay algunas solicitudes a las que no se les puede dar respuesta inmediata, “hay muchas situaciones que no se pueden arreglar ahora mismo... falta lo que es lo profundo, el mismo edificio en sí hay que repararlo, cambio de techo, gimnasio… en este momento no se les puede dar respuesta y ellos quieren que quede plasmado para la otra gestión, así que eso es lo que se está viendo”.