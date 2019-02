Contratación de artistas para el Carnaval capitalino se hará de forma directa

La contratación de los artistas para el Carnaval "Panamá: Un país en fiesta 2019" se hará de forma directa, informó este martes el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him.

Esto se debe a que la licitación 2019-1-45-0-08-LP-013680 para la contratación de artistas de los géneros Típico, Reggae, Pop Rock y Tropical, fue suspendida.

“No podemos hacer otra licitación, no tenemos suficiente tiempo, así que vamos a tener que hacerlo de forma directa con las seis empresas que participaron, vamos a llegar a un acuerdo con todas para que no se sienta nadie excluido”, declaró Him.

Cabe recordar, que la suspensión de la licitación se realizó el pasado 19 de febrero tras ser admitido un reclamo presentado por Cecilia Arosemena de la empresa Hei Events and More, contra el acto público convocado por la ATP por "ser violatoria de los principios generales de la contratación pública”. Según señaló dentro del pliego de cargos se especifica un listado con nombres de quienes pueden aspirar a participar o no en la tarima del Carnaval, algo que consideran no es competencia de la ATP.

Him manifestó en aquel entonces, que se realizó una homologación con las empresas que estaban interesadas para participar en la licitación el pasado 5 de febrero y la empresa que representa Arosemena no asistió.

Por otro lado, el administrado de la ATP explicó que varias de las empresas ofrecieron artistas repetidos, con lo cual “entonces nosotros tendríamos que buscar quienes tienen las representaciones y eso nos tardaría mucho tiempo”.