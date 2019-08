Convocan a una marcha el viernes ante incumplimiento de la Ley 70 contra el maltrato animal

Toby Wako, quien es vocero de varios movimientos de rescate animal, denunció este miércoles el incumplimiento de la Ley 70 del 12 de octubre de 2012, que trata sobre la protección a los animales domésticos.

Detalló que son muchos los artículos contenidos en la ley que no se están cumpliendo, entre los que mencionó, el Artículo 5 que habla sobre la comercialización indiscriminada y venta de perros, lo cual no está reglamentado; el Artículo 10 sobre el tema de los perros amarrados, situación que se ve de forma constante en el país; el Artículo 13 sobre las peleas clandestinas; y el Artículo 15 que dicta dos años de cárcel por maltrato animal, pero no se cumple.

"Tenemos una Ley 70 de protección animal desde el año 2012, lo triste es que la ley no se está cumpliendo como se debe… hemos visto en los últimos meses una cantidad de casos indiscriminados, inhumanos de maltrato y de perros asesinados, inclusive por los dueños, por condiciones inhumanas", indicó Wako en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió que debido a esto las organizaciones de rescate animal organizaron una protesta pacífica que tuvo lugar el pasado 9 de agosto, y para este viernes 16 de agosto se tiene programada una marcha hasta la Presidencia de la República para exigir el cumplimiento de la ley.

"Las autoridades deberían atender los casos, no sé qué sucede porque la Ley 70 existe desde el 2012, y no sé por qué actualmente no hay nadie preso por casos de maltrato… no hay como una conección entre la ley, las autoridades y los animalistas vigilantes que ponen las denuncias para que alguien agarre a los maltratadores y los meta presos", cuestionó.