Convocatoria de becas para estudiar maestría en Derecho en EEUU finaliza el próximo sábado

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que la convocatoria de becas para estudiar maestría en Derecho en los Estados Unidos, finalizará el próximo sábado 15 de junio.

La maestría, conocida como “Master of Laws” o “Master of Jurisprudence”, será impartida en el centro de estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en Michigan State University, College of Law.

De acuerdo con la entidad, los interesados en aplicar, deben entregar los siguientes documentos:

Pasaporte escaneado.

Carta de admisión por MSU Col.

Copia de los créditos de licenciatura. Traducidas por un traductor autorizado al inglés.

Copia del Diploma de licenciatura.

Licencia actual para ejercer la abogacía.

Dos cartas de recomendación. (de profesor o empleador en inglés).

Dos ensayos e incluirlos en el formulario de aplicación en línea. (en inglés)

Hoja de vida (en inglés), no incluir copia de diplomas, certificados o premios.

Dominio del idioma inglés.

Prueba de recursos/fondos adicionales.

Para más detalles puede comunicarse a: [email protected]., o a través de las redes sociales Facebook, Twitter y su página web.