Copa Airlines implementa vuelos directos entre Panamá y Fortaleza en Brasil

La aerolínea Copa Airlines cuenta desde este martes 18 de julio con una nueva ruta a través de cual conectará las ciudades de Panamá y Fortaleza en Brasil.

Para este nuevo vuelo directo, Copa Airlines operará un moderno avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

El vuelo CM 342, operará inicialmente con dos frecuencias semanales los miércoles y domingos, saliendo a las 3:30 p.m. (hora local) de Panamá y llegando a las 12:20 a.m. (hora local) a Fortaleza, Brasil; y el vuelo de regreso, partirá de Fortaleza los lunes y jueves a las 1:25 a.m., llegando a Panamá a las 6:14 a.m (hora local).

Destaca un comunicado de la aerolínea panameña, que con esta nueva ruta se conectará a la ciudad de Fortaleza con 79 destinos en 32 países del continente americano a través del Hub de Las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que se sienten optimistas “de poder iniciar esta ruta a Fortaleza en Brasil, convirtiéndose en nuestro destino número ocho en este país suramericano. Este nuevo vuelo abre aún más las oportunidades de que todos conozcan los atractivos turísticos que ofrece este destino y la alegría de su cultura; esto sin duda se traduce en mayor oportunidad de intercambio cultural y por supuesto económico para esta región brasileña, afianzando aún más nuestros lazos comerciales y fortaleciéndonos en este importante mercado tan importante para la Aerolínea”.