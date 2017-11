Copa Airlines inicia vuelos de la ruta Panamá - Mendoza en Argentina

A partir de este miércoles Copa Airlines inauguró el vuelo de la ruta entre Panamá - ciudad de Mendoza en Argentina.

Mendoza es la cuarta ciudad de Argentina a la cual llegarán vuelos directo desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

Los viajes de ida serán a través de vuelos CM420 que sales a las 3:40 p.m. del Aeropuerto de Tocumen y llega al Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza, Argentina a las 12:21 a.m. Mientras que el regreso será en el vuelo CM 421, que partirá los días lunes, martes, jueves y sábados a la 1:34 a.m., llegando a Panamá a las 6:30 a.m. Para el vuelo directo hacia Mendoza, Copa Airlines operará un moderno avión 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la Clase Ejecutiva y 144 en la cabina principal.

La aerolínea que también realiza viajes a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, expresó su satisfacción por esta nueva ruta que permite seguir fortaleciendo la conectividad aérea del Hub de las Américas en Panamá.

Gabriela Testa, Presidenta del Ente Mendoza Turismo "este vuelo inaugural es especial para Mendoza, pues es la primera vez que nuestra provincia se conecta en forma directa más allá de los países limítrofes de Argentina y, además, es un vuelo que se ha trabajado desde la génesis del mismo. Las acciones conjuntas llevadas a cabo por Copa Airlines y por el ente Mendoza Turismo son más que fructíferas. Este vuelo genera un intercambio que no se había dado en otras oportunidades", afirmó.

Cabe señalar que Mendoza, que se encuentra situada en la región dle Cayo, es la cuarta provincia con mayor número de habitantes y forma parte de la red global de las Great Wine Capitals por lo que es reconocida como uno de los principales centros vitivinícolas del mundo. Además cuenta con importantes atractivos culturales y turísticos.

