Corte ordena detención provisional con fines de extradición de Martinelli por caso indultos

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención provisional con fines de extradición del expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el supuesto delito contra la administración por los indultos otorgados al finalizar su gestión en 2014.

Además, la Corte declaró que no es extemporánea la petición de la prescripción de la acción penal formulada por el abogado Sidney Sittón, defensa del exmandatario, y ordenó al magistrado de garantías, José Ayú Prado resolver el fondo de la misma.

La decisión del pleno fue emitida a las 2:00 a.m de este martes, con mayoría absoluta, tras varias horas de deliberación para resolver la solicitud presentada por el abogado Sittón. La Corte detalló que la decisión de declarar no extemporánea la solicitud de la prescripción se fundamentó en que argumentos expuestos por el magistrado de garantías no son viables, ya que puede ser solicitada en cualquier etapa del proceso, y no es necesario que esté presente el expresidente Martinelli.

Sittón había solicitado se declarara extinguido el proceso y que desestimaran la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, porque los Decretos Ejecutivos que ordenaron los indultos fueron revocados.

Sin embargo, Abel Zamorano, fiscal de la causa, consideró que los 19 decretos para indultar a 355 personas en cuatro días no tuvieron los trámites correspondientes y tampoco gozaron del cumplimiento de los requisitos fundamentales.

En cuanto a la solicitud de medida de detención provisional con fines de extradición, el Pleno se basó en el artículo 222 del Código Procesal Penal, que señala los principios de legalidad, necesidad, idoneidad, proporcionalidad y estado de inocencia.

Con colaboración de Jorge Luis Barría, periodista de Telemtro Reporta.





