Cortizo cuestiona falta de programas preventivos en Colón

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino "Nito" Cortizo, hizo referencia este miércoles al anuncio de la creación de una Fuerza de Tareas y un bloque de búsqueda en la provincia de Colón, cuestionando la carencia de programas de prevención.

“Cuando se habla del tema de seguridad, no solo se tiene que hablar de resocialización o de represión, sino también del tema de la prevención. Dónde está un centro de arte y cultura en Colón, por qué nosotros no podemos invertir un par de millones y que se convierta al Abel Bravo en el centro del arte y cultura de la provincia de Colón, con un buen auditorio donde se pueda tener allí las artes, la cultura, el baile, la música, el talento que hay en Colón, pero qué opciones tienen nuestro jóvenes, nuestros niños en Colón”, enfatizó Cortizo.

Agregó que no solamente se trata de “agarrar un grupo o una gran cantidad de familias del centro de Colón, llevarlos al Alto de los Lagos y tenerlos allí, donde no hay una verdadera comunidad, no solamente es ponerle nombre Fuerza de Tarea, represión, no hay programas integrales”.

Las reacciones de Cortizo surgen luego que el presidente de la República Juan Carlos Varela, anunció el pasado 7 de enero la creación de una Fuerza de Tareas para la Provincia de Colón, la cual estará conformada por todos los estamentos de seguridad y tendrá como objetivo darle a esa provincia “la seguridad que merece”, así como bloque de búsqueda que se encargará de dar con aquellas personas que insistan en desafiar las acciones que se llevan a cabo contra la inseguridad.