Cortizo se reunirá este martes con la bancada de diputados del PRD

El presidente electo, Laurentino Cortizo, dio a conocer este martes 28 de mayo sostendrá una reunión con la bancada de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político al cual forma parte.

El objetivo del encuentro es abordar diversos temas, entre los que se encuentran el de las sesiones extraordinarias convocadas por el mandatario Juan Carlos Varela.

" Mañana me voy a estar reuniendo con la bancada para que me digan cómo es la situación, cómo va la cosa", manifestó Cortizo, señalando que asimismo abordarán el tema de los distintos nombramientos hechos por Varela.

Por otro lado, Cortizo aseguró que por su parte no habrá ninguna línea específica con relación a estos asuntos.

" A mi no me gusta la línea, alinear sí, que los equipos estén alineados, no me gusta gente que esté por un lado y por otro, no me gusta el tema de línea", expresó.

Cabe mencionar que las sesiones extraordinarias fueron convocadas a partir de este lunes 27 de mayo hasta el próximo 30 de junio, y entre los temas incluidos en agenda se encuentran: la ratificación de las designaciones de los ingenieros Roberto Roy y Marietta Jaén para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); la aprobación de Luis Antonio Camargo Vergara, Katia del Carmen Di Bello Becerra, Judith Esther Cossú Admadé, Luis Fernando Tapia González, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo está en la agenda, el proyecto de Ley que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., (hoy Minera Panamá, S.A.), la ley que avala el pago de bono a pensionados y jubilados, la ley que amplía el Cepadem, y reformas a la ley de protección civil.