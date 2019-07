Crearán mesa técnica para presentar una reforma a la Ley de Beca Universal

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses se refirió este viernes a la Beca Universal y las Becas por Concurso.

Meneses aclaró que aquellos estudiantes que reprobaron el año académico 2018 en ese momento no tuvieron el derecho a recibir la Beca Universal, pero si cumplen con las “calificaciones satisfactorias” el primer trimestre de 2019, si podrán cobrar el subsidio educativo pero por el año en curso.

El director del Ifarhu indicó que detectó algunas incongruencias en el programa de Beca Universal, en base a eso crearán una mesa técnica en colaboración con el Ministerio de Educación (Meduca), técnicos de la Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá para proponer una reforma a la Ley de Beca Universal.

Meneses explicó que tras las evaluaciones que realizarán a dicho programa presentarán la iniciativa al presidente de la República, Laurentino Cortizo y luego debe ser debatido en la Asamblea Nacional, en busca de fortalecerlo en base a la realidad nacional y en beneficio del estudiante.

Detalló que en el caso de un estudiante con Beca de Concurso tiene que tener un promedio de 4.5 y tiene que mantener un mínimo 4.2 para poder recibir el beneficio, “si el alumno en el primer trimestre o segundo trimestre baja a 4.1 no recibe nada y el sistema no lo cambia a Beca Universal”, osea que no tiene derecho para ser beneficiado, sin embargo el que está en 2.9 y lo suben a 3.0 si tiene derecho.

Puntualizó que durante los próximos meses con el equipo de la mesa técnica se realizarán evaluaciones para conocer qué tan beneficioso es el programa y cuáles serán los mecanismos de reforma a los que recurrirán.