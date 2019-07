Veda terminará, crearán sistema para solicitar permiso de armas en línea

Rolando Mirones, ministro de Seguridad (Minseg) anunció este viernes la creación de un sistema que permitirá a las personas solicitar en línea el permiso para portar armas de fuego.

"Será igual que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) con el Estudio de Impacto Ambiental que es en línea y no hay que llevar papeles. Eso lo vamos hacer para que se agilice el permiso de armas", expresó Mirones.

El titular del Minseg dejó claro que la veda de armas va a terminar, ya que “no tuvo ningún sentido y lo que hizo fue encarecer las armas , crear mercados negros y el malente sigue súper armado”.

Mirones señaló que la veda de armas será eliminado, pero no será de un día para otro, puesto que se encontró en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), con “una cantidad de expedientes, que no se hizo nada con ellos en los últimos 10 años, la idea era parar por un momento para arreglar todo los permisos de armas y seguir, pero no lo hicieron”.

Plantea devolver los expedientes que no estén completos y establecer el nuevo sistema en línea “cuando tengamos esto se terminará la veda de arma".

La medida de veda de importación de armas en reiteradas ocasiones ha sido cuestionada por la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), que piden se levante la veda que se ha mantenido por más de ocho años.