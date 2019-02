Credenciales se reunirá este jueves para analizar método de entrevistas a magistrados designados

635x357 El diputado Sergio "Chello" Gálvez, presidente de la Comisión de Credenciales. Foto/Ilustrativa AN.

El diputado Sergio "Chello" Gálvez, presidente de la Comisión de Credenciales informó que este jueves 28 de febrero, los diputados de dicha instancia se reunirán para analizar la metodología de entrevistas dentro del proceso para evaluar las designaciones de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicha reunión se llevará a cabo a puertas cerradas, donde fijarán la forma en que serán realizadas las entrevistas y el cuestionario a Abel Augusto Zamorano y Olmedo Arrocha, nombrados por el Ejecutivo en noviembre del año pasado.

La citación se hace días después de que siete de los nueve miembros de la Comisión de Credenciales solicitaron a Gálvez, abrir el período de consultas y discusión sobre ambas designaciones.

Gálvez expresó “siete (7) diputados se han unido, yo no he dicho en reiteradas ocasiones que voy a votar en contra, yo no estaba de acuerdo, sin embargo estoy cumpliendo con el mandato..., soy respetuoso de eso y la mayoria decidio que se tocara el tema de los magistrados y lo haremos”.

Reiteró que la Asamblea Nacional (AN) convocó a la ciudadanía a presentar sus observaciones respecto a las designaciones de Zamorano y Arrocha por escrito ante la Secretaría General de la Asamblea o por correo electrónico a la dirección Sgeneral@asamblea.gob.pa., durante los próximos dos días, en lenguaje respetuoso y con nombre y cédula del autor.

La designación de Zamorano es para magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y de Arrocha como magistrado principal de la Sala Civil.