Se cae sesión de Credenciales para discusión de designación de Luis Tapia

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) tenía en su agenda de hoy la discusión del nombramiento de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, la sesión se cayó por falta de quórum. El diputado Sergio Gálvez, presidente de esa comisión de trabajo dijo que a pesar de que el tema estaba en agenda, los diputados se ausentaron.

"No entiendo porqué la ausencia de mis colegas, se les notificó de esta reunión, no entiendo si hace dos semanas el licenciado Luis Tapia estaba en la orden del día para ser ratificado con el licenciado Jorge González, hoy no hemos conseguido los votos para ratificarlo", manifestó Gálvez.

Indicó que abrirá la sesión este jueves a las 11:00 a.m. para discutir la designación de Tapia.

Según la orden del día de hoy, se tenía previsto iniciar con la sustentación de los ciudadanos que presentaron sus observaciones sobre la designación de Tapia.

La Asamblea anunció esta convocatoria el pasado 16 de abril. Los ciudadanos podían presentar sus observaciones por escrito ante la Secretaría General del legislativo o por correo electrónico a la dirección Sgeneral@asamblea.gob.pa, durante dos días hábiles.

El Consejo de Gabinete aprobó en marzo la designación de Tapia, en reemplazo de Jerónimo Mejía.

Tapia es egresado de la Universidad de Panamá y posee una maestría en Derecho Procesal Penal y una en Mediación, Negociación y Arbitraje, trabaja como magistrado de Apelaciones del Tribunal Superior de Chiriquí.

Además, ha sido juez de Garantías, defensor Público Distrital de Panamá, juez decimocuarto Penal del Primer Circuito Judicial, asistente de magistrado de la CSJ y juez Municipal, entre otros cargos.

Presidente de Credenciales, Sergio Gálvez, pospone sesión para el próximo jueves 25 de abril las 11:00 a.m. a fin de que la ciudadanía considere el nombramiento de Luis Fernando Tapia González, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue por falta de quórum. pic.twitter.com/mf8s6GDwJr — Asamblea Nacional (@asambleapa) 23 de abril de 2019