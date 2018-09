Críticas a Varela por omitir rol de Torrijos en reversión del Canal de Panamá ante la ONU

Durante su último discurso como presidente de la República de Panamá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Carlos Varela destacó este miércoles el papel del exmandatario estadounidense Jimmy Carter para la firma de los tratados que permitieron la reversión del Canal de Panamá.

“Esta vía interoceánica fue recuperada por los panameños gracias a los tratados del Canal de Panamá y a la decisión valiente de un ser humano sencillo, el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, a quien hoy públicamente le reconozco ese compromiso que cambió el rumbo de nuestra nación”, dijo Varela.

El mandatario panameño continuó su discurso sin hacer ninguna mención a Omar Torrijos, quien hace 41 años, en representación de Panamá, firmó en Washington junto a Carter los Tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales se puso fin a la presencia colonial de EEUU en el país y la administración del Canal pasó a manos panameñas.

La omisión deliberada del nombre de Torrijos como contraparte panameña en la firma de estos tratados, no ha sido bien vista, generando reacciones negativas en redes sociales.

Pre.Varela utiliza ONU para mostrar su mezquindad y desconecte con #Panama . No mencionar Tratados Torrijos-Carter por nombre, solo reconocer a Pdte Carter e intentar desconocer nuevamente a #OmarTorrijos imperdonable. El entro en la historia y su papel no admite regateo d nadie. pic.twitter.com/lTtIvjZfVp

Lamentable que la máxima autoridad de un país, ante la ONU no sepa quien firmó los tratados del 7 de septiembre de 1977, donde se recuperó el canal de Panamá y sus áreas revertidas. Fué una gran lucha q hizo Omar Torrijos con la firma de los tratados Torrijos Carter @PRDesPanama

Agradecerle al presidente Carter, y no reconocer el esfuerzo d Omar Torrijos en la recuperación del Canal, en el discurso q acaba d dar Varela en las N U, es el acto histórico + mezquino q recordaremos los panameños. Otra negación más en su historia relacionada con nuestro canal.

No se si la omisión del nombre del Gral Omar Torrijos x parte del Presidente Varela es producto de la soberbia, ignoracia, envidia o simple y sencilla maldad.

Te puede agradar o no Omar Torrijos, lo que no puedes es negar su participación y lucha en concretar el sueño de toda una generación de ver el Canal en manos panameñas, @JC_Varela falta de humildad la suya en no reconocerlo.