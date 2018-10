Cuestionan que crédito adicional de B/.312 millones no contempla inyección al sector productivo

La economista Maribel Gordón, hizo referencia este sábado a la aprobación de un crédito adicional suplementario de B/.312,500,000.00 al Presupuesto General del Estado vigente de 2018, la cual indicó no tendrá un impacto a corto plazo, sino que requerirá de una serie de estructuraciones para ejecutar las inversiones que se supone van a ser activadas con esa partida.

Cuestionó que los proyectos y obras que el Gobierno ha indicado serán impulsadas con este crédito, no contemplan una inyección al sector productivo del país, además de que muchas de esas obras también están contempladas en el presupuesto del año 2019.

“Se supone que hay un presupuesto para el 2019 que contempla muchos de esos proyectos, todo bajo una misma lógica de lo que es una economía que está más inclinada hacia sectores servicios, infraestructura, que hacia la atención de los sectores productivos del país. A la población le preocupa que paralelo a eso estamos viviendo un proceso creciente del endeudamiento que no se corresponde con la dinámica que en este momento vive la economía panameña”, explicó Gordón en RPC Radio.

Agregó que al parecer ha no habido una política económica planificada, lo cual indicó podría generar un carácter de ineficacia que no corresponde a los objetivos que se tienen.

“Parecer que hay una política económica que no ha sido planificada, que no tiene un horizonte claro y cuando eso sucede las relaciones presupuestarias terminan teniendo un carácter de ineficacia, es decir que no se corresponde con los supuestos objetivos que perseguimos, la mayoría de los proyectos que se han señalado no son proyectos productivos, hay una relación más dirigida a mantener algunos proceso de infraestructura o a iniciar la construcción de algunas infraestructura”, expresó.

Por otro lado, indicó que genera preocupación el “supuesto reordenamiento que se le está dando al Fondo de Ahorro de Panamá que lo que involucra es que el Ejecutivo va a poder hacer gala de mayores recursos y realmente la población panameña desconoce cuál ha sido la utilización de estos fondos, el rendimiento. Se supone que fueron fondos creados para emergencias nacionales y ahora se le pretende dar otro carácter”, puntualizó.