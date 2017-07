Cuestionan falta de resultados de comisión que investiga donativos en la Asamblea

El abogado Ernesto Cedeño celebró la decisión de la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional de prohibir las donaciones, sin embargo cuestionó la falta de investigación de las que se registraron con supuesta irregularidad.

Cedeño indicó que si bien es cierto lo correcto es acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las investigaciones de las supuestas donaciones que no llegaron a su beneficiarios no pueden quedar sin resolverse, por lo cual está a la espera de que se le entregue la decisión de la Corte de no admitir su denuncia respecto al tema, para poder corregir los imperfectos, toda vez que considera que debe haber una investigación.

De igual forma cuestionó que hasta el momento no haya tenido conocimiento de los resultados de la comisión especial de diputados designada para investigar los donativos administrativos.

El abogado agregó que si la comisión observó alguna violación de los procedimientos pro parte de los funcionarios tenían la obligación de presentar la denuncia al Ministerio Público y si se encontraba el nombre de algún diputado el proceso debería ser reenviado a la Corte.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego anunció este lunes la prohibición definitiva para tramitar donaciones a través de los diputados, además dijo que se entregarán 514 cheques a la Contraloría para su anulación.