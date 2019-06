Cuestionario censal tendrá 53 preguntas y puede demorar 20 minutos por vivienda

La directora del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Orcila de Constable, detalló cómo se está preparando la institución para el Censo de Población y Vivienda que será realiza el próximo domingo 24 de mayo de 2020.

Señaló que para este censo se utilizará nueva tecnología y se reforzó la Secretaría de Censos.

Según los datos censales dados a conocer por la Contraloría, el Censo de Población y Vivienda tendrá un costo de estimado de B/. 35,835,058.00; y contará con aproximadamente 120,000 empadronadores; y 20,000 supervisores, quienes recibirán un estipendio y serán capacitados. Los voluntarios deben haber culminado al menos su formación secundaria.

Como parte de las innovaciones del Censo de Población y vivienda, se utilizarán plataformas virtuales tales como redes sociales y la página web www.censospanama.pa donde se publicará toda la información relacionada con este tema, y servirá de plataforma para el registro de voluntarios, quienes en su momento, se podrán inscribir en las oficinas centrales del INEC o en las sede provinciales.

“Nuestra prioridad es llegar a todas las poblaciones, extranjeros y nacionales. Todo el que haya amanecido en el territorio nacional”, enfatizó Constable.

Detalló que habrá un censo previo para quienes tienen deben estar fuera de la ciudad para el 24 de mayo de 2020. La fecha de censo previo será anunciado próximamente.

De acuerdo con la directora de censo, las preguntas se le harán al encargado de la familia, de no estar los padres o custodios, puede hacerlo el hijo de mayor edad (+18).

El cuestionario censal tiene 53 preguntas y puede demorar aproximadamente 20 minutos por vivienda.

Enfatizó que no se pedirá documento a ninguna persona, y que no es un tema migratorio, por lo que los extranjeros no deben temer ni esconderse para no ser censados.

Los empadronadores estarán debidamente identificados con un carnet que tendrá una copia de su cédula, además tendrán suéter y gorras, que saldrán en la campañas publicitarias.

También se implementará el uso de dispositivos móviles de captura, para el empadronamiento en las viviendas colectivas, tales como centros penitenciarios, hospitales, hoteles, asilos, puertos, cuarteles, aeropuertos, entre otros.