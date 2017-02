Cumberbatch afirma: "no existen" órdenes de compra del PAN a nombre mío

635x357 Cumberbatch asegura "no existen" órdenes del PAN a nombre mío.

El alcalde de San Miguelito Gerald Cumberbatch y reconocido expastor de la iglesia evangélica Hosanna aseguró este martes que no existen órdenes de compra del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) a su nombre.

"No existe una orden de compra a nombre mío, lo que él presenta allí es una hoja no oficial donde hacen una lista de personas y mi nombre aparece. Quién puso mi nombre allí,yo no sé, él debe saberlo, porque era jefe de campaña en ese momento", dijo en referencia a la denuncia que hizo pública el periodista Jean Marcel Chéry, quien en un artículo denunció corrupción dentro de dicha campaña.

La denuncia surge después de las declaraciones que dio Cumberbatch en relación al proyecto y ahora ley que establece la delación premiada y acuerdos de pena en procesos penales en Panamá. Según Chéry, el entonces candidato habría recibido al menos 1 millón de dólares de recursos públicos y una orden del PAN por 150 mil dólares. Datos de los que dice tener pruebas y que presentará ante el Ministerio Público.

El actual alcalde de San Miguelito aunque negó el uso de recursos públicos cuando era candidato, sí admitió este martes en Telemetro Reporta que, su esposa Melissa de Cumberbatch obtuvo una licencia con sueldo como funcionaria durante el periodo de su campaña política, pero asegura que ésta fue para estudios que le ayudarían a convertirse en pastora. Hecho que fue denunciado y que el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez hizo del conocimiento del Contralor, Federico Humbert, porque no puede investigar de oficio hasta que la Contraloría inicie una auditoría.

Cumberbatch dijo que evalúa proceder legalmente por lo que calificó como "ataques personales" y dijo que un grupo de personas busca manchar su reputación para quedarse con la Alcaldía. "Si van a seguir con ataques sin pruebas nos toca presentar las denuncias correspondientes", expresó.