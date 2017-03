Cuota del club de padres de familia podría bajar en matrículas del próximo año

Eleazar Gómez, presidente de la Confederación de Padres de Familia de Panamá informó que la cuota del club de padres de familia en las matrículas escolares podría bajar el próximo año.

Gómez indicó en RPC Radio que por muchos años han sido la "caja menuda" de las direcciones de las escuelas para resolver problemas resolver problemas menores como inversión en áreas verdes, reparaciones menores, graduaciones, bandas de música, seguro contra accidente y alimentos.

"No nos duele hacerlo, pero no podemos seguir con una responsabilidad que es del Ministerio de Educación", dijo el presidente de la Confederación de Padres de Familia, por lo que están pidiendo alas autoridades de Educación que asuman las responsabilidades que les corresponden.

Señaló que para la reducción en el aporte al club del padre de familia se llevará cabo una consulta nacional a todas las organizaciones del país, "porque no podemos seguir exigiendo y pidiendo más plata a los padres de familia porque esa no es una función de nosotros, no podemos tener una cuota elevada".

Gómez también criticó que debido al "sistema burocrático" muchas veces no se pueda hacer uso de la partida discrecional de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).