DGI trabaja en resolución para inicio de moratoria de pago de impuestos sin intereses

Andrés Alonso, jefe de Exoneración de la Dirección General de Ingresos (DGI) informó este viernes que en los próximos días se publicará una resolución que determina la forma en cómo los contribuyentes pueden acogerse a la moratoria para el pago de sus impuesto sin los intereses y recargos.

Alonso señaló en RPC Radio que esperan publicar lo más pronto posible la moratoria para que las personas puedan iniciar los trámites de pago de manera inmediata y evitar que a finales de diciembre se registren dificultades por parte de los contribuyentes que no hayan cancelado sus deudas, pero hasta que el documento sobre el método no sea publicado no podrán iniciar el proceso.

El jefe de Exoneración explicó que en la Ley 49 del 11 de septiembre de 2018 sobre moratoria, que es una ampliación a la que se había contemplado con la Ley 66 de 2017, se estableció que además del impuesto inmueble también serán exonerados del pago de intereses aquellas personas que mantengan impuestos de tasa única y la cuota obrero patronal de la Caja de Seguro Social y realicen el pago hasta el 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el funcionario el beneficio será principalmente para los clientes que se encuentre realizando trámites de actualización castastral ante la Autoridad Nacional de Tierras o para aquellos que se encuentren tramitando la exoneración de mejoras o igualación de su exoneración en la DGI, para que puedan hacer el arreglo de pago y puedan mantenerse al día en el pago nominal sin exigencia de los intereses.

Alonso aclaró que aquellas personas que se acojan a la moratoria podrán hacer pagos compartidos, pero tendrán hasta el 31 de diciembre para cancelar la deuda, o de no cubrirlo en el plazo establecido no podrán gozar de la exoneración de los intereses para el pago de los impuestos.