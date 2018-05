Decisión de Martinelli "no implica un retorno voluntario a Panamá", solo desiste de recursos

635x357 Carta de Martinelli sobre extradición "no es una instrucción legal". Álvaro Alvarado

El abogado Francisco Carreira, con licencia para actuar en EEUU explicó este jueves que la carta del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli donde desiste de los recursos y apelaciones que impedían el normal proceso de extradición al país "no es una instrucción legal" toda vez que no está registrada en la hoja de control del Tribunal Federal de Atlanta en los Estados Unidos.

"Mientras la carta enviada a su abogado Sidney Sittón y su vocero personal Luis Eduardo Camacho, no se incluya en el expediente no es oficial….ante esto, el escenario sería que cualquier abogado del equipo legal pudiera presentarla simplemente como una instrucción del expresidente Martinelli por escrito…esto no significa en ninguna forma que el proceso para desistir se ha iniciado o materializado", dijo Carreira.

Según Carreira, el segundo paso sería que el juez Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de la Florida debe ver la voluntariedad de la decisión del exmandatario panameño y dar el visto bueno si es extraditable a Panamá, de ser así lo remite y dependerá del Departamento de Estado estadounidense.

Por su parte, Camacho aclaró en la edición matutina de Telemetro Reporta que la decisión no implica un retorno voluntario a Panamá, solo es el desistimiento de los recursos (una fianza y de la apelación de un hábeas corpus) permitiendo así que los procesos de extradición desarrollen su curso "él va a venir extraditado a Panamá si ocurre, porque las implicaciones jurídicas son diferentes”.

Deja claro que la voluntad de Martinelli de acogerse al proceso queda en manos del Departamento de Estado tomar la decisión final.

Camacho reiteró este jueves que parte del equipo legal de Martinelli presentarán los documentos ante la Corte Federal de Apelaciones del 11° Circuito estadounidense, con sede en Atlanta contra de la decisión de la Juez Marcia Cooke que el pasado 23 de enero en una audiencia negó un hábeas corpus a favor del expresidente.

En una carta, redactada a mano por Martinelli, y hecha pública la noche de ayer miércoles, explica que se acogerá a lo que dice el tratado de extradición de 1905 en la cláusula de especialidad.

El proceso de extradición detalla que una vez fuera de la esfera judicial, el extraditado queda en potestad del Departamento de Estado, entidad encargada de los arreglos y logística antes de la entrega del requerido.

El pasado 28 de septiembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, solicitó la extradición de Martinelli atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestos "pinchazos" o escuchas ilegales a 150 personas.

El expresidente Ricardo Martinelli está detenido en la Cárcel Federal de Miami desde el 2017.