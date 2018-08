Declaran desierto concurso de letra del himno de Panamá Oeste

Los tres jurados encargados de escoger la letra del himno de la provincia de Panamá Oeste decidieron de forma unánime declarar desierto el concurso y realizar una nueva convocatoria.

A pesar de que un total de 19 personas presentaron su propuestas el concurso fue declarado desierto debido a que niguna de las opciones presentadas llenó las expectativas del jurado.

"Nos duele presentar, pero creo que hay tiempo para que surja un himno mucho mejor de lo que nos han presentado y por lo tanto nosotros hemos coincicido los tres unánimemente declarar desierto el concurso", dijo rafael Ruiloba, uno de los miembros del jurado.

Ruiloba indicó que que los tres docentes de la Facultad de Humanidades fueron convocados para evaluar un himno que es un poema con sus propias reglas y normas y eso fue lo que se evaluó.

Por su parte uno de los participantes en el concurso dijo que la decisión del jurado ra una falta de respeto al decir que se delcara desierto el concurso diciendo que no habái concordancia enlo presentado, "esto no se puede declarar desiertoporque hibo 19 participantes, es de mal agrado que se declare desierto porque los himnos no llenan los requisitos que el jurado quiso".

Al anunciar la convocatoria del concurso la Gobernación de Panamá Oeste señaló que el himno serái entonado durante las celebraciones, actos conmemorativos al aniversario y en todas las actividades protocolares realizadas en Panamá Oeste, provincia creada mediante la Ley 119 de diciembre de 2013, y la cual está conformada por los distritos de Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos.