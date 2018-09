Decretan receso en audiencia por homicidio de dos pescadores en Playa Leona

Un juez de garantías decretó un receso hasta el lunes de 10 septiembre a las 10:00 a.m. en la audiencia ordinaria por el asesinato de dos pescadores en Playa Leona, por parte de agentes seis de la Policía Nacional.

Durante el primer día de audiencia por el caso de homicidio culposo se evacuaron un total de 15 pruebas testimoniales presentadas por el Ministerio Público y el abogado de la familia de las víctimas.

En esta primera diligencia realizada tras nueve años de las muertes que se registraron el 19 de mayo de 2009 participó Héctor López, uno de los seis policías que estuvo envuelto en lo sucedido y contó que se propinaron 50 disparos de bala.

Durante el acto se desmintió una versión de que los tiros por partes de la unidades policiales fueron en respuestas a disparos que provenían de la embarcación donde se encontraban los pescadores, la fiscal de Descarga Vielka Vargas señaló que en la primera inspección realizada a las 2:03 a.m. del mismo día del hecho no se encontró ningún arma, sin embargo en una nueva verificación realizada a las 9:00 a.m. se dio con el hallazgo del arma.

"Nosotros estamos convencidos de que la primera diligencia donde no se encontró el arma es la que se debe tomar en cuenta al momento de decidir la situación del señor López en cuanto a la participación de él en esta situación", dijo Vargas, que fue respaldada por el abogado Víctor Orobio, representante de la familia de las víctimas quien dijo que si los jueces someten lo presentado a una critica sana se darán cuenta que de la forma como el segundo perito describió cómo estaba el arma, era imposible que el primero no se haya dado cuenta.

Los hermanos Rigoberto y Dagoberto Pérez fueron asesinados cuando fueron interceptados por las unidades policiales mientras regresaban a su casa después de la pesca en su embarcación junto a sus primos.

La segunda fase de la adiencia se llevará a cabo en diciembre con la particiación de las otras 5 unidades policiales implicadas en el hecho.

