Defensa de exministro Ford asegura que informe de la Asamblea no tiene validez

635x357 Detención preventiva no tiene sustento legal dice abogado de exministro Ford. Álvaro Alvarado

Miguel Batista, abogado del extitular de Obras Públicas, Jaime Ford, quien fue trasladado este miércoles al centro penitenciario El Renacer aseguró que el informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional (AN) no tiene validez y no representa una prueba sumarial.

Ese informe reveló sobrecostos en ampliación de la autopista Arraiján – La Chorrera que ronda los 60 millones de dólares. Incluso, la compra de un medio de comunicación está relacionada con la licitación de esta obra, que ganó la empresa Transcribe TRading (TCT) en 2010, y cuyo representante, Daniel Ochy se encuentra en detención preventiva.

Según la defensa de Ford, aunque esa es una de las funciones de esa comisión de la AN, las auditorias de la Contraloría General de la República son la única prueba valida cuando se trata de lesiones patrimoniales.

“El Ministero Público solicitó una prórroga porque saben que con ese informe no podían formular cargos ... se violentan derechos fundamentales”, afirmó el abogado, quien aseguró además que la detención preventiva no tiene tiene ningún sustento legal.

Por este caso también se encuentra en detención preventiva el exministro de esa cartera, Federico Suárez. Ambos fueron indagados dentro del proceso que enfrentan por la supuesta comisión del delito contra la administración pública.

El pasado martes, tras rendir indagatoria la Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención preventiva de ambos exfuncionarios, y este miércoles fueron trasladados a El Renacer.