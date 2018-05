Defensa de Guardia: “hay una condición que pudiera impedir realización de próxima audiencia”

Víctor Orobio, defensa del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén, aseguró este sábado que la audiencia preliminar por el caso de mochilas escolares fijada para el próximo 23 de mayo, podría no desarrollarse.

Según explicó el jurista, mediante una sentencia confirmada por el Tribunal Superior se avaló el acuerdo entre la defensa del imputado y el Ministerio Público, a través de la cual se establece una obligación para ambas partes de hacer otras audiencias de validación de los otros procesos seguidos a Guardia.

“Mientras esas audiencias de validación no se realicen el señor Guardia no puede ir a juicio ordinario en ningún proceso, entonces si el juez insiste en hacer esa audiencia el 23, nosotros vamos a tener que manifestarle que en cuanto al señor Rafael Guardia se pudiera estar violando el debido proceso porque a él lo que le queda pendiente es realizar audiencias de validación de ese caso (mochilas escolares) y los otros que están pendientes, no someterlo a un juicio ordinario”, declaró Orobio en RPC Radio.

Añadió que hacer una audiencia preliminar y posteriormente realizar una audiencia ordinaria, sería someterlo al proceso normal y no es lo se estableció en la sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior, la cual aseguró está en proceso de notificación.

Añadió que la violación al debido proceso consistiría en que “la condición del señor Rafael Guardia en estos momentos es especial y se sale del trámite ordinario que debe llevar el juez en los otros procesos, entonces lo que debe hacer el juez es esperar a que se validen los otros acuerdos para él entonces seguir con el proceso ordinario de los demás procesos”.

Cabe señalar que por este caso se investiga a 19 personas entre exfuncionarios del gobierno pasado y empresarios por supuestas irregularidades en los contratos para la distribución de mochilas escolares entre los años 2010 y 2014.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio