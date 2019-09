Defensa de Martinelli presenta contestación al recurso de anulación del fallo que lo exoneró

La defensa de Ricardo Martinelli, encabezada por el abogado Alfredo Vallarino, presentó esta tarde en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) su contestación ante el recurso de anulación del fallo que dictó el Tribunal de Juicio y que declaró no culpable al exmandatario por los delitos de peculado y pinchazos telefónicos, presentado por las víctimas y la Fiscalía Anticorrupción.

Vallarino explicó que al presentar su contestación ante la solicitud de los querelllantes y de la Fiscalía se les informó que ya se entregó el escrito de casación y que próximamente responderán también a este recurso.

"Hoy se presentó básicamente la contestación, por parte de la defensa, a la oposición a los recursos de anulación que nos habían corrido traslado por parte de los querellantes y de la Fiscalía, y además nos notificaron del escrito de casación, presentado por otra de las partes de los querellantes, así que igualmente le daremos contestación a eso en su momento oportuno", reseñó el abogado.

Cabe señalar que la defensa de Martinelli está segura que los recursos no serán admitidos.

"Esperar la decisión de ellos ( Tribunal Superior de Apelaciones) nosotros esperamos que obviamente se dé una inadmisión tanto por cuestiones de formas como de fondo. Si yo le comento a ustedes que dentro de los recursos, dice la parte querellante y la fiscalía no entender cómo no se valoró el testigo protegido, parece que no se dieron cuenta que sí se valoró el testigo, lo que se valoró es que era un testigo al que le pagaron casi medio millón de dólares en casi 5 años, que cambió de trabajo sorpresivamente casi al día siguiente de su declaración, que es un testigo que básicamente estableció por un lado que había hecho uso de su computadora, cuando resultó ser la computadora del señor Rolando Vásquez qye dijo no conocer a las personas y despúes terminó, uno siendo el primo hermano y otro que trabajó con él por años; entonces creo que las inconsistencias son las que se les da el valor adecuado lo que es para un testigo mentiroso".

Finalmente Vallarino sentenció que tanto los querellantes como la Fiscalía no saben lo que tienen que hacer y por ello presentaron los recursos de casación y anulación.

"Han presentado dos recursos de anulación y uno de casación, y solo ello implica que ni saben lo que tienen que hacer, porque andan adivinando".



El exmandatario también dedicó unas palabras a la prensa y destacó que mientras no haya respeto por las leyes el país no va para ningún lado.

"Hasta que no tengamos debido proceso y se respete la ley este país no va para ningún lado, no importa quién gobierne, cualquiera nos puede gobernar y no vamos para ningún lado, hasta que no haya el debido proceso", expresó Martinelli.