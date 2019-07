Defensa de Martinelli interrogó a exdiputado “Popi” Varela en juicio por caso pinchazos

El juicio oral que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos se reanudó este martes con el contrainterrogatorio al exdiputado del Partido Panameñista, José Luis “Popi” Varela por parte de la defensa.

“Popi” Varela compareció ayer lunes como testigo y atendió el interrogatorio de la Fiscalía. Reconoció conversaciones que sostuvo con colegas de la Asamblea Nacional (AN) y que datan entre los años 2012 y 2013, además de correos que le fueron interceptados.

William Granados, fiscal del caso, dijo que el exdiputado hizo buenas revelaciones en cuanto a notas de voz, documentos privados, incluso fotos privadas que fueron mostradas.

“ De manera muy puntual señaló que desde su punto de vista consideraba que la persona que hizo esto eran los más altos niveles del Ejecutivo, y se refirió al expresidente Martinelli”, declaró el fiscal.

A su salida de la sala de audiencias, "Popi" Varela detalló que entre los correos eléctronicos interceptados habían tres conversaciones privadas con personas que eran transcritas a documentos y enviadas desde la cuenta [email protected] a funcionarios del Consejo de Seguridad, además de un correo familiar entre su esposa y uno de sus hijos.

Entre las transcripciones había una conversación que él sostuvo con una persona a la que pedía tener cuidado, ya que un allegado a Martinelli le había informado sobre una foto personal.

" Por la información que me dió esa persona me di cuenta que estaba siendo grabado, me preocupé, llamé a varias personas, llamo a Alcibiades Vásquez y le digo lo que me había pasado y digo que tengan cuidado con sus teléfonos", manifestó el exdiputado.

También recomendó a Martinelli acogerse a un acuerdo de pena, " ya él está en Panamá solamente por este caso, ya no se le puede juzgar por otro caso, estoy seguro que con ese acuerdo de pena el estaría mañana haciendo lo que le gusta, comiendo en Napoli".