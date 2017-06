Expresidente Ricardo Martinelli está detenido en Miami, EEUU

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) está detenido desde la tarde de este lunes bajo órdenes federales de Miami, EEUU.

La confirmación sobre su detención la brindan los allegados, como el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino quien dio declaraciones esta noche sobre un proceso que ahora inicia para el expresidente.

"Abre una nueva página para la vida política del país, con la única garantía que en Estados Unidos no hay telefonazos, ni injerencia en la administración de Justicia y que Ricardo tiene en su haber la ventaja de poder defenderse basado en el principio de presunción de inocencia”, expresó Mulino a Telemetro Reporta, desde el sector de Punta Pacífica donde esta noche se mantiene reunido el equipo legal del exmandatario.

Por su parte, los medios de comunicación en Miami reportan que el exmandatario fue capturado en Coral Gables, llevado al Palacio de Justicia y luego a un centro de detención federal. Además citan a Barry Golden, portavoz del Servicio de Alguaciles de Miami quien informó que Martinelli se presentará a una audiencia este martes a las 10:00 a.m. ante un juez federal.

En tanto que, Alma Cortés, exministra de Trabajo y miembro del equipo legal que defiende a Martinelli en Panamá declaró que las autoridades fueron a notificarlo de un proceso judicial y que esto "conlleva la presentación automática ante la autoridad".

Según Cortés, Martinelli estaría detenido hasta que los abogados que lo representan en Estados Unidos consignen una fianza de excarcelación.

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli se reunieron en ciudad de Panamá desde las 8:00 p.m. y cerca de las 10:00 p.m., el abogado Carlos Carrillo atendió a los periodistas para explicar que las únicas personas para dar declaraicones sobre la situación jurídica de Martinelli son sus abogados en Miami. "Expresamente les decimos que en la República de Panamá por no ser el lugar donde se están dando los eventos, el equipo de abogados no va a dar declaración alguna sobre su situación legal en estos momentos".

El arresto se dio cuando Martinelli entraba al apartamento donde reside en Miami, dijo esta noche el abogado Alvin Weeden.

Ricardo Martinelli salió de Panamá en enero del 2015 y es requerido en extradición por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que comparezca a las causas de interceptaciones de mensajes o "pinchazos", así como otras irregularidades investigadas en su gestión como la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) .

I'm told Former President of Panama was first taken to a holding cell at Federal courthouse, then transferred to Federal Detention Center. pic.twitter.com/2lw6P8xjYO