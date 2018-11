Defensor del Pueblo: “Le damos la bienvenida a cualquier proceso que busque esclarecer los hechos"

El Defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos, se refirió a la investigación que llevará a cabo una comisión de la Asamblea Nacional, sobre las denuncias de hostigamiento y acoso laboral, asegurando que la entidad le da la bienvenida a todo proceso que permita esclarecer dicha situación.

"Nosotros le damos la bienvenida a todo proceso que permita esclarecer las acusaciones de presunto acoso laboral, si nuestro rol es ser una institución garante de los derechos humanos no podemos hacer otra cosa y es natural y razonable que le demos la bienvenida a ese tipo de procesos siempre y cuando se respete, como es natural, el denominado debido proceso", declaró Castillero Hoyos.

Por otro lado negó haber señalado que estas acusaciones fueran parte de un tema político y aclaró que lo que indicó fue en la Defensoría no tienen políticas de acoso laboral.

"Yo no he dicho tal cosa, entiendo que han circulado comunicaciones en las redes sobre el particular pero lo que yo he dicho sencillamente es que nosotros no tenemos ningún tipo de política de acoso laboral ni nada que se le parezca y como ya dije hace un momento, le damos la bienvenida a cualquier proceso que busque esclarecer los hechos", enfatizó.

Cabe señalar que la Asamblea Nacional anunció la creación de una comisión presidida por la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, para investigar las denuncias de hostigamiento y acoso laboral en la Defensoría del Pueblo, hechas por Francisco Mendizábal, quien trabaja en esa institución como mediador.