Defensoría del Pueblo: Comisión no brindó garantías a titular para su defensa

635x357 Defensoría del Pueblo dice que Comisión no brindó garantías a titular para su defensa. Foto/TR.

La Defensoría del Pueblo indicó que su titular, Alfredo Castillero Hoyos no atendió la citación en la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la Asamblea Nacional (AN) porque ésta no brindó las garantías necesarias para presentar su informe.

Esta Comisión de trabajo aprobó hoy de manera unánime recomendar al Pleno de ese órgano legislativo remover del cargo a Castillero Hoyos, tras no atender dicha citación.

La entidad reiteró que el Ombudsman panameño no tuvo acceso a la documentación que sirvió como sustento para la creación de la Subcomisión que investiga las denuncias en su contra por supuesto acoso sexual y laboral.

“ Esta falta de acceso a las supuestas denuncias en contra del Defensor del Pueblo que han clasificado como confidencial y de acceso restringido, impidió conocer los señalamientos para ejercer el derecho al contradictorio”, señaló la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la resolución aprobada por la Comisión, luego del análisis de un informe remitido por la subcomisión, existen elementos, situaciones y hechos contrarios al ejercicio del cargo por parte del Defensor del Pueblo, que configuran causales de remoción del cargo.

Según la entidad, la sesión de la Comisión tenía la intención de solicitar la remoción.

La denuncia fue interpuesta ante el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada el pasado 18 de julio y remitida a la Asamblea. La Subcomisión abrió un periodo, entre el 21 y 31 de agosto, en el que recibió documentación relacionada con estos señalamientos.