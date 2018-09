Demolición de edificios en Limajo suspendida hasta que se resuelva amparo de garantías

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) suspendió la demolición de tres edificios en el área de Limajo hasta que se resuelva una acción de amparo de garantías constitucionales que fue interpuesto por los residentes de estos edificios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Manuel Núñez, residente de uno de estos edificios, reiteró en declaraciones a Telemetro Reporta la preocupación que mantienen debido a la posible demolición, que les ha generado hasta problemas emocionales, ya que mantienen una deuda de hasta 25 años.

Núñez detalló que todo inició en 2011, año en que adquirió el apartamento. Con las primeras lluvias comenzaron las inundaciones. Indicó que en ese entonces mandó a limpiar los drenajes, pero con el tiempo se percataron de que era un problema pluvial.

Ante esto, aseguró que se acercaron al MOP para poner a conocimiento la situación, incluso enviaron notas a diferentes departamentos de esta institución, incluso hasta el mandatario de la República, Juan Carlos Varela.

Posteriormente, el MOP ordenó una inspección con un contratista y se descubrió que la pluvial está obstruida con concreto y piedra. Sin embargo, Núñez dijo que el MOP les informó que la pluvial es privada y no les pertenece.

Indicó que tras recibir esta notificación, solicitó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) planos los cuales tienen cuatro sellos del MOP; volvió al MOP con estas pruebas, se ordenó otra inspección, pero al final no obtuvieron respuestas.

Por su parte, Betzaida Alvarado, residente, que también están preocupados porque las propiedades han sido devaloradas, “ellos facilmente dicen demoler, no quisimos comprar un problema. No creo que en este país hay aqluien que al momento de comprar un apartamento pregunte hay o no hay pluvial”.

Según el MOP, las sanciones que se selañan en la resolución fueron impuestas a la empresa Viviendas Madison, S.A., promotora y propietaria del PH Madison Tower; la empresa Operadora Universal, S.A., promotora y propietaria del PH Operadora Universal.

“Se descubre una ilegalidad de invasión de servidumbre que amenaza la seguridad y salud de los residentes, propietarios y vecinos lo que conllevó a un procedimiento administrativo de sanción por invasión de la servidumbre pluvial, de acuerdo a lo establecido en la Ley”, justificó el MOP.