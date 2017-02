Demora en discusión sobre Reformas Electorales podría deberse a “pugnas entre partidos”

A juicio del abogado y miembro del foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, Roberto Troncoso, la demora en la discusión del paquete de Reformas Electorales por parte de la Asamblea Nacional se debe a pugnas políticas.

“Son pugnas entre partidos definitivamente, ahora hay alianza entre Panameñismo y CD, que antes era PRD y Panameñismo, pero son pugnas... las fuerzas políticas en este momento lo que están es negociando posiciones, están negociando puestos politicos, están en el populismo en todo su esplendor”, enfatizó en RPC Radio.

Añadió que no hay ningún interés en este momento de discutirlas en razón de que no llegan a un consenso. ”En los últimos días se han aprobado leyes que la verdad es que no tienen una trascendencia... lo que es importante en este país no se está debatiendo”, cuestionó.

Explicó que lo que la Comisión de Reformas Electorales hizo en su momento fue establecer límites y topes para mirar un poco más de transparencia quién dona, cuánto dona y a quién le dona. “Yo creo que esas cosas que hay que debatirlas si esos son los puntos que a ellos les interesa, pero vamos al debate, vayan a la segunda vuelta en la Asamblea”.

Por otro lado, indicó que de no aprobarse las reformas, en las próximas elecciones del año 2019 se corre el riesgo de “cometer los mismos vicios del 14, dejar que la plata fluya de la manera desordenada que lo hizo, que nadie sepa quién dona y a quién, cuánto dona”, puntualizó.

Con colaboración de Jennifer Herrera, periodista de RPC Radio