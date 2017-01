Denuncian supuesto abuso policial durante retén en Chitré

Un sujeto denunció la manaña de este martes un supuesto abuso policial en Chitré provincia de Herrara por parte de tres uniformados que lo golpearon por todo el cuerpo.

Según contó, el incidente se registró porque le dijo a los unifomados que su patrulla estaba obstaculizando el paso de otros vehículos por la carretera, lo que provocó que lo persiguieran y golpearan con sus toletes, "la gente se tuvo que meter para que no me siguieran golpeando, me tiraron gas pimienta y esas cosas, eso fue bien feo, la verdad.

Indicó que que ya fue al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el día de ayer, para una revisión y que este martes interpondrá la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Policía Nacional informó que el sujeto intervino en una accion policial faltandole el respeto a los uniformados, por lo que fue detenido, y que al momento de la detención mantuvo un comportamiento agresivo por lo que fue trasladado a la Corregiduría.

"La Policía Nacional no va a permitir que ninguna persona le falte el respeto a sus miembros en el cumplimiento de sus funciones, somo una institución respetuosa de los derechos humanos y actuamos con alto grado de profesionalismo con integridad y dignidad sin incurrir en actos de corrupción o que denigren el buen nombre de la institución y siempre nos mantendremos vigilante para combatir este tipo de conductas", reza un comunicado de la Institución tras lo sucedido el pasado domingo.