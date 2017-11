Denuncian amenazas a delator panameño en caso Odebrecht

Las amenazas a un delator panameño en la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht llevaron a la suspensión de una audiencia en la que debía validarse judicialmente otro acuerdo de colaboración con los investigadores del caso, confirmó una fuente del Ministerio Público.

La fuente, cercana a las investigaciones y que pidió reserva de su nombre por no estar autorizada a hablar del caso, dijo el jueves a The Associated Press que se desconoce quiénes son responsables de esas amenazas, aunque la fiscal general Kenia Porcell ha denunciado antes presiones e intimidaciones de sectores económicos y políticos para perjudicar investigaciones de corrupción, entre ellas, la de las coimas de Odebrecht.

El órgano judicial anunció la víspera la suspensión de la audiencia, prevista para este jueves, a pedido de la defensa del colaborador, que argumentó razones de seguridad. Un juez debe reprogramarla y decidir si se hace a puertas cerradas, como solicitan los abogados del imputado, que no ha sido identificado.

La justicia dio luz verde la semana pasada a tres acuerdos firmados con igual número de exejecutivos y operadores financieros de Odebrecht para colaborar en las investigaciones. De acuerdo con sus revelaciones, conocidas en una audiencia pública, el gigante de la construcción brasileña repartió más de 86 millones de dólares en coimas y aportes electorales para lograr favores y contratos jugosos en el país centroamericano.

Los dineros llegaron a cuentas de familiares del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), de varios de sus exministros, así como del excónsul en Corea del Sur, Jaime Lasso, y una firma de abogados ligados al partido Panameñista, del presidente Varela, según los delatores.

Lasso recibió 700.000 dólares que entregó al actual partido en el poder para respaldar presuntamente la campaña a vicepresidente de Varela en 2009, según lo que declaró el propio exdiplomático en una indagatoria y que el mandatario aceptó posteriormente. La dupla Martinelli-Varela ganó las elecciones generales de 2009.

Varela ha dicho que su partido recibió lo que calificó como una “ayuda” y que su organización política lo reportó en su momento al Tribunal Electoral. Sin embargo, ha rechazado aportes de Odebrecht a la campaña que lo llevó a ganar la presidencia en 2014.

No obstante, reportes de los medios, que citan investigaciones judiciales, señalan que Odebrecht presuntamente transfirió diez millones de dólares al exdiplomático y que éste sirvió de cabildero de la constructora para establecer conexiones con el partido de Varela en ese entonces. Lasso admitió a un diario panameño que fungió con ese rol y que buscó fondos para el panameñismo pero aseguró que desconocía esa cifra.

En un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense el año pasado, Odebrecht aceptó el pago de sobornos multimillonarios en varios países latinoamericanos para hacerse de sendos contratos.