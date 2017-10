Denuncian irregularidad en imposición de boleta de tránsito

La imposición de una boleta de tránsito impuesta de forma irregular fue denunciada este jueves por la periodista Viola Guevara.

Detalló en la edición matutina de Telemetro Reporta que al momento de hacer el revisado de su auto para sacar la placa, se le informo que no podían hacerlo debido a la existencia de una boleta, la cual ella asumió que era de mal estacionada, sin embargo no era así.

“Cuando reviso el historial me salió una boleta por desatender las señales del inspector, cuando pregunto en la ATTT me sale que la boleta era en Howard, y yo no he ido a Howard en mi carro", explicó Guevara.

Agregó que "cuando pido más detalles de la boleta me sale que fue un 5 de mayo a las 8:00 a .m. pero el 5 de mayo a las 8:00 a.m. yo estaba en la redacción de Medcom recibiendo mis asignaciones… cómo va a parecer una boleta de un lugar a donde yo nunca he ido a una hora y un día donde nunca pude haber estado allá”.