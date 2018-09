Denuncian contaminación de ríos por mal manejo de lixiviados en Cerro Patacón

Eduardo Loaiza, dirigente de las comunidades de Kuna Nega y La Paz, denunció la contaminación de los ríos que se encuentran cerca de Cerro Patacón, y que desembocan en la cuenca de las aguas del Canal de Panamá.

Según el dirigente, la empresa Urbalia, S.A encargada del relleno sanitario en Cerro Patacón, no realiza un manejo adecuado de lixiviados.

Además, indicó que los residentes de estas comunidades están preocupados ya que el mal manejo de lixiviados puede generar enfermedades.

Sin embargo, Jorge Sánchez, de operaciones de relleno sanitario de Urbalia, S.A explicó que el lixiviado no es in químico, se trata de una descomposición orgánica que se da por procesos naturales que genera gases y fluidos que no afectan la salud.

Sánchez dijo además que en periodos de lluvias tienen canales por los cuales se conduce el lixiviado hacia la planta de mantenimiento, y es posible que esos canales se desborden, por lo que están trabajando para llevar esos fluidos a través de tuberías.

Emilio Sempris, ministro de Ambiente, dijo que la actual administración recibió el proyecto de relleno sanitario con grandes problemas ambientales por lo que trabajan en un proceso de reordenamiento.

Sempris recordó que ya la empresa Urbalia tiene un proceso abierto por un derrame sobre el río Cárdenas, y aseguró que realizarán una nueva inspección por esta denuncia.