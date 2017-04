Denuncian incidente con unidad de Operaciones de Tránsito en Guararé

Este miércoles, la abogada Lina Montenegro, denunció un incidente con una unidad de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), en Guararé en la provincia de Los Santos.

"Muchas gracias, muy amable y que pase excelente día", fueron las palabras detonantes para quedar detenida en una celda provisional por supuestamente faltar el respeto a una autoridad.

Montenegro contó que cuando se dirigía a la ciudad de Las Tablas estaba haciendo uso de su celular sin percatarse que a su lado estaba una unidad quien le pidió se estacionara.

"Al estacionarme me solicita la licencia de conducir y me indica que me pondrá un boleta como pasaba el tiempo …. decido bajarme del auto voy a que me entregue mi boleta y ni siquiera la había llenado le indico que si me la iba a poner o no; comienza a darme sus indicaciones, al pasar unos segundos me entrega la licencia con la boleta, le digo muchas gracias … camine 4 pasos y me indica que me detuviera y que le falte el respeto. Allí se inicia toda la polémica", expresó la abogada.

Posteriormente, fue escoltada y conducida por un patrulla hacia la estación de la PN donde se encuentran las reclusas de Guararé y cuando entró a la sala de guardia tras pedirle su cédula y datos personales le indican que iba a quedar detenida.

La abogada indicó que la denuncia será presentada ante la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP), ya que no entiende cómo dar las gracias a una persona es una grosería.