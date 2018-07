Denuncian irregularidades en el pago por subarrendamiento de terrenos en Barú

Un grupo de productores de fincas independientes del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, denunciaron este miércoles en la edición matutina de telemetro Reporta, irregularidades en el pago correspondiente al subarrendamiento de sus terrenos.

“Hace un año que nosotros firmamos el contrato de arrendamiento, osea que la tierra que nos dieron a nosotros con el título de propiedad, el Gobierno lo subarrendó a la empresa Banapiña y supuestamente la empresa ha depositado el dinero para cancelár las hectáreas de terreno que tenemos y hasta la fecha no se nos ha cancelado”, declararon.

Añadieron que de no tener respuesta con relación a esta situación, no descartan proceder con acciones legales, como demandar al Estado, “o tomar las tierras y sembrarlas nosotros porque no se nos ha pagado”.