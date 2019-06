Denuncian secuestro de bienes por falla del sistema Panapass, ENA responde

Imelda Tejada denunció este lunes que por fallas del sistema de la Empresa Nacional de Autopista (ENA), en el pago de peajes Panapass, la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mantiene un secuestro de sus bienes.

"Por fallas en el Panapass atendí el llamado de hace un año y acudí al Ministerio Público (MP), ya que presentaba muchas irregularidades en cobros y actualmente estoy enfrentando un secuestro de todos mis bienes por la ATTT", expresó Tejada.

Indicó que en el 2017 comenzó a presentar incongruencia en su saldo de Panapass por lo cual presentó reclamos, ENA reemplazó el sticker y ella asumió el costo de B/.10.00 por el mismo, al cabo de unos meses descubre 169 boletas impuestas en su historial de tránsito.

"Nuevamente hice los reclamos fui al banco, el banco confirmó que en efecto dichas cargas habían sido acreditadas pero no me dieron respuestas y que tenía que pagarlas, elevé el caso a ENA no respondió y me encuentro con un secuestro de mis bienes, que no me dí cuenta hasta hace unos días que hice una transacción bancaria", manifestó.

Tejada hizo un llamado al MP para que investigue el caso toda vez que el secuestro de sus bienes es por un saldo de B/.1,485 ya que las boletas de ENA son de B/. 10.00.

"En mi historial de 5 páginas yo tengo 169 boletas, de las cuales 64 están repetidas misma fecha y mismo número de boletas. También tengo 135 desacatos a valor de B/.1.00 por boleta, en ENA me hablan de 124 pases que supuestamente no tenía saldo en el Panapass. Solicité al MP que hiciera una inspección al tránsito”, dijo la usuaria.

Por su parte, Larissa Landau, asesora legal de ENA. S.A vía telefónica informó que las recargas que la señora Tejada hizo fueron acreditadas a su cuenta Panapass, pero no fueron suficientes ya que mantenía saldos pendientes.

Instó a que acudan a los centros de instalación Panapass ubicados en Atlapa a todo aquel que presente problemas a la hora de recargar.