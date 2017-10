Denuncian supuesto abuso policial a pareja detenida en Los Pueblos

La madre de un sujeto retenido por más de 10 horas por unidades de la Policía Nacional denunció este martes un supuesto abuso policial en el sector de Brisas del Golf.

De acuerdo con la denuncia realizada a Telemetro Reporta el sujeto fue aprehendido mientras se encontraba junto a su novia en Los pueblos y fue llevado a la estación policial donde se mantuvo y tras varias horas fue liberado con un documento de sin sello.

La novia del retenido contó que ella fue escoltada en su vehículo por unidades policiales y que al llegar a la subestación le revisaron el vehículo, además "me metieron al baño, me desnudaron totalmente para revisarme, me hicieron hacer sentadillas para ver si manejaba algún arma o droga, para mi es lamentable porque ni siquiera estaba detenida"

La madre de sujeto contó que mientras su hijo estaba detenido acudió a la fiscalía para verificar si existía alguna orden de captura, pero les comunicaron que no había ninguna orden de detención, por lo que pide se investigue la aprehensión que se dio sin ningún motivo.