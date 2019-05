Designaciones del Ejecutivo se debatirán el miércoles, según Gálvez

El diputado Sergio Gálvez detalló que a fin de tratar las ratificaciones propuestas por el Ejecutivo, la Comisión de Credenciales será convocada para el próximo miércoles 29 de mayo.

Gálvez mencionó que desconoce el estado de ánimo del resto de los miembros del Legislativo para debatir en sesiones extraordinarias. “Son 70 diputados restantes, la gran mayoría no se reeligió. No sé cómo está el sentimiento de ellos, si van a asistir o no a la Cámara Nacional de Diputados”, puntualizó.

Señaló que el próximo lunes podría emitirse una evaluación para determinar cómo está “el ambiente” para la discusión de estos nombramientos, y aseguró que el hizo el llamado a todos los comisionados.

El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles 22 de mayo las nuevas designaciones para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Se trata de los ingenieros Roberto Roy y Marietta Jaén.

Esto, luego de que la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González-Revilla declinaran a su designación para formar parte de la directiva de la ACP.

Solo una de las designaciones del presidente Juan Carlos Varela, el actual ministro de la Presidencia Jorge González, logró ser ratificada en el Pleno.

Varela convocó oficialmente este miércoles a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (AN), desde el 27 de mayo hasta el 30 de junio de 2019.

Incluyó también en los temas a debatir, la aprobación de Luis Antonio Camargo Vergara, Katia del Carmen Di Bello Becerra, Judith Esther Cossú Admadé, Luis Fernando Tapia González, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el proyecto de Ley que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., (hoy Minera Panamá, S.A.), la ley que avala el pago de bono a pensionados y jubilados, la ley que amplia el Cepadem, y reformas a la ley de protección civil.