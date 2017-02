Destituyen a director provincial de Sinaproc en Colón por mal uso de papelería oficial

Jaime Ospino Córdoba, quien fungía como director regional del Sistema Nacional de Protección Civil en la provincia de Colón, fue destituido por mal uso de papelería oficial.

A finales del mes de enero, Ospino remitió a la Corte del Distrito Judicial de Florida, una nota con membrete de Sinaproc, manifestando su respaldo al empresario panameño Nidal Waked Hatum, investigado en Estado Unidos por delito de lavado de activos.

“ Puedo afirmar que en todo el tiempo que tengo de conocerlo no he tenido conocimiento alguno de que Nidal Waked haya tenido algún problema penal, y no tengo duda alguna que es un hombre probo, honesto y siempre colaborador en pro delbien común”, afirma Ospino en la misiva.

Un comunicado de Sinaproc emitido este miércoles sostiene que Ospino actuó en nombre propio sin consentimiento de la institución.

El Ministerio de Gobierno envió una nota aclaratoria al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la haga llegar al magistrado del distrito del Sur de la Florida, “ advirtiendo que el uso del distintivo y nombre de Sinaproc, así como la papelería membretada no estaba autorizado y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse que la nota expresa una opinión o recomendación oficial por parte de Sinaproc, como institución del Gobierno de la República de Panamá”.