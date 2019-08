Díaz le responde a Martinelli quien señala que "se equivocó al escogerlo como magistrado"

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, emitió este lunes un comunicado en respuesta al señalamiento del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien expresó que se equivocó al escogerlo como magistrado.

"Me equivoqué al escoger ese magistrado sin capacidad ni experiencia lleno de odios y complejos más muchas otras cosas más. Pido disculpas públicas por ese error", indicó el exmandatario mediante un tuit.

Ante esto, Díaz contesta que al haberle correspondido hacer dicha designación, Martinelli pretende ser dueño del cargo, y agrega "indudablemente, bajo sus parámetros, se equivocó al designarme como magistrado de la Corte Suprema de Justicia".

"El cargo los sufraga el Estado panameño, no usted, y un magistrado es nombrado con la responsabilidad de administrar justicia para mantener la paz social que se requiere en todo el país... el cargo de magistrado no está, o no debe estar al servicio del Presidente de turno que lo nombra. Si usted considera que, porque al administrar justicia enfrento de cara la corrupción y soy enemigo de la impunidad, fui una mala designación, créame que bajo esa premisa puede señalar que soy la peor designación de cualquier gobierno de nuestra República", enfatiza Díaz.

Con respecto a lo señalado sobre su capacidad, Díaz le recuerda que fue él, Martinelli, quien renunció a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano y prefirió llevar el caso ante el procedimiento ordinario; mientras que el tema del supuesto odio, lo insta a que "no confunda odio con justicia".

Culmina señalando que frente a los señalamiento de "personas inmorales que lo atacan" se siente tranquilo al saber que está haciendo su trabajo de forma adecuada.

"El problema con gente como usted es que no entienden la ley universal, que todo el mal se paga tarde o temprano, en esta o en otra vida. Y en la otra vida, de nada le servirá su ejército de abogados, la fortuna que tenga, la repentina aparición de todo tipo de dolencias, o invocar descaradamente indefensión a pesar de tener el récord de recursos para un solo proceso penal", puntualiza.