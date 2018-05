635x357 Dictan sobreseimiento a 4 personas y abren causa criminal contra otras 9 por caso Financial Pacific. Foto/@PrensaOJ.

El Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá dictó este jueves un sobreseimiento provisional a cuatro personas y decidió abrir causa criminal contra otras 9, dentro de la investigación por el delito contra el orden económico en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific.

El Órgano Judicial informó que el sobreseimiento provisional fue ordenado por el juez Segundo de Circuito Penal de Panamá, Johann Barrios Madrigales, a Norman Castrellón, Oscar Rodríguez, Maryorie Guerrero y Vivian Villarreal, de los cargos que les fueron formulados, al no constar elementos que acrediten el dolo.

Por otro lado, la causa criminal fue abierta contra Mayte del Carmen Pellegrini Puerta, Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortéz Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz, y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahoue, como presuntos infractores del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros. Además se les mantendrán las medidas cautelares impuestas.

Por este caso, que inició en el 2012, la Fiscalía había solicitado el pasado 18 de mayo, un llamamiento a juicio para once imputados y sobreseimiento para otros dos. El mismo tiene que ver con el desvío de más de 18 millones de dólares, en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific Inc.

La decisión del Juzgado segundo fue dictada mediante el Auto Encausatorio N° 6 y sobreseimiento provisional N° 354, resolución que consta de 28 página con los alegatos de las partes plasmado mediante audiencia preliminar.

Juzgado Segundo Penal de Panamá sobresee provisionalmente a Norman Castrellón, Oscar Rodríguez, Maryorie Guerrero y Vivian Villarreal, de los cargos que le fueron formulados, por el delito contra el orden económico, en perjuicio de la casa de valores #FinancialPacific. pic.twitter.com/tVmD9kpdyf — Prensa OJ (@PrensaOJ) 24 de mayo de 2018