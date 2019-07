Diputada Cano retomará proyecto de ley que crea registro de agresores sexuales

La diputada del partido Molirena, Corina Cano, anunció que retomará el proyecto de Ley 625 que crea un registro con información detallada sobre personas que han sido condenadas por delitos sexuales.

“El registro de pedófilos no avanzó y lo vamos a retomar... si no es ley de la República, hay que volver a presentarlo”, indicó Cano tras explicar que la ciudadanía debe entender que “en la parte técnica legislativa, si se aprobó en primero, segundo y tercer debate e incluso se remitió a la presidencia para su aprobación o veto un proyecto, cuando termina la legislatura todos esos proyectos que son esfuerzos ciudadanos y legislativos, si no se firmaron antes, deben volver a presentarse”.

Indicó que el proyecto hay que verlo de forma integral. “Si usted contrata a alguien que cuide a sus hijos, usted debe saber si esa persona tiene un antecedente penal”.

“Lo que buscamos es que usted pueda poner un nombre en internet y usted sepa de quien se trata... no puede ser que una persona la haya hecho daño a un niño y esa persona no haya recibido tratamiento”, agregó.

Señaló que hay que retomar el tema de la educación sexual y detalló que al empezar un nuevo ciclo y habrá muchos dipiutados o civiles que presentarán proyectos que quizá ya salieron, pero deben entrar a un proceso.