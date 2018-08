Diputada dice que no se ha pagado con fondos del Estado a ningún colaborador de grupo familiar

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 4-5, Athenas Athanasiadis aseguró que no se ha pagado con fondos del Estado a ningún colaborador del grupo familiar Avícola Athenas.

La reacción de la diputada surge luego de que se informó que el contralor de la República, Federico Humbert interpuso una denuncia en su contra por supuesto manejo irregular de contratos por servicios profesionales de la partida 172 de la Asamblea Nacional.

A través de una serie de tuits que colgó en su cuenta de Twitter, Athanasiadis dijo que la empresa no se opone a que sus colaboradores presten servicios profesionales a una entidad pública o privada y que cada persona que está en esa lista puede sustentar su labor para la Asamblea.

En otro tuit, la diputada indicó que algunas de esas personas fueron recomendadas por otros diputados y admitió que algunas fueron recomendadas por ella.

Según detalló, el Grupo Athanasiadis cuenta con más de 700 colaboradores y un 2% prestó servicio profesional a la Asamblea, y aseguró que los horarios y la información solicitada fue entregada a la Contraloría.

El contralor Humbert confirmó este miércoles que más de 900 empresas tenían personal cobrando en la planilla de la Asamblea, sin saberlo.

1. No se le ha pagado con fondos del estado a ningún colaborador de Grupo Athanasiadis,existen pruebas 2. La empresa no se opone a que sus colaboradores presten servicios profesionales a entidad privada o pública 3.Cada persona en este listado puede sustentar su labor para la AN